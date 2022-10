Mercato : Manchester United a dit non à 6 recrues XXL

La suite après cette publicité

Incapable de se mêler à la lutte pour le titre en Premier League depuis quelques temps et relégué à jouer les premiers rôles en Ligue Europa, Manchester United a perdu de sa superbe. Rarement épargné par les médias, le club chéri de Sir Alex Ferguson s’est également souvent fait épingler pour sa capacité à recruter des joueurs moyens à prix d’or.

Mais cette fois, MU risque de prendre cher après les révélations de son ancien coach intérimaire, Ralf Rangnick. Interrogé par Bild, le sélectionneur autrichien a indiqué que le board mancunien n’a pas voulu entendre parler de renforts alors que Rangnick avait pointé du doigt le manque de solutions offensives, notamment après la suspension de Mason Greenwood suite à son affaire extrasportive.

MU n’a pas voulu bouger pour Haaland

« Nous avions quatre jours de congé à l'époque et le dimanche, j'ai été informé des problèmes avec Mason Greenwood et, évidemment, Anthony Martial était déjà parti. J’étais conscient qu’il nous manquait des attaquants alors que nous étions toujours en course dans trois compétitions. J’ai parlé au conseil d'administration et j'ai dit que nous devrions au moins en parler et essayer d'analyser si nous pouvions recruter un joueur, mais à la fin, la réponse a été non », a-t-il déclaré.

Mais ce n’est pas tout puisque Rangnick a cité les joueurs dont le board mancunien n’a pas voulu entendre parler. « C’est pourquoi nous parlions déjà de joueurs comme Josko Gvardiol et Christopher Nkunku du RB Leipzig. C'étaient des noms réalistes. Nous avons également parlé d'Alvaro Morata, Luis Diaz, Dusan Vlahovic et, comme je l'ai dit, d'Erling Haaland lorsqu'ils étaient encore sur le marché. Mais le club a décidé à ce moment-là de reconstruire l'équipe sous le nouvel entraîneur. » Et nul doute que les supporters de MU risquent d’avoir quelques regrets en lisant cette liste.