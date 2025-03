L’Europe s’enflamme pour la sensation Désiré Doué, Bruno Fernandes créé le désordre à Manchester United

Désiré Doué fait sensation en Europe

Depuis plusieurs jours, on ne parle que de lui. Désiré Doué. « Bluffant lors de son entrée à Anfield mardi, le jeune Parisien se distingue par une gestion rare des émotions et des contextes brûlants », comme l’explique L’Equipe dans ses colonnes. Désiré Doué impressionne par son sang-froid et sa capacité à gérer la pression. Mardi, à Anfield, il a affiché une décontraction rare pour un joueur de 19 ans : « Il n’y a pas de contexte plus ou moins favorable chez Désiré », explique Mathieu Le Scornet, son ancien formateur. Son éducation rigoureuse et la confiance transmise par sa famille ont forgé son mental. « Il n’est pas dans une approche émotive, il est là pour réussir », souligne Philippe Bizeul. Quitte à parfois surjouer, comme l’avait remarqué Bruno Genesio. Dans Sport, on parle de Doué comme « la réincarnation de Neymar ». « Il était impossible de ne pas penser à Neymar à chaque fois que Désiré Doué touchait un ballon à Anfield. Ses contrôles, les feintes de corps, la manière de démarrer, de conduire le ballon ou de tirer, rappelaient la star brésilienne », écrit le journal espagnol. Le jeune talent du PSG s’impose comme l’un des futurs cracks du football mondial. Le Daily Star le met dans son top de la journée. Pour le média, il est devenu « une véritable star ».

Bruno Fernandes au cœur de la polémique

C’est le désordre total à Manchester United. Bruno Fernandes a réagi aux critiques de Sir Jim Ratcliffe, qui a accusé certains joueurs « d’être trop payés et pas assez bons ». Bien que Ratcliffe l’ait épargné en le qualifiant de « fabuleux footballeur », Fernandes a admis : « Ce n’est pas agréable d’entendre certaines choses. » Il a insisté sur l’importance de prouver sa valeur : « Il s’agit de prouver que tu peux être important pour le club. » Conscient de la pression à Old Trafford, il a ajouté : « On ne peut pas se détendre dans ce club. » Roy Keane a vivement critiqué Bruno Fernandes, le qualifiant « d’imposteur », mais Ruben Amorim a défendu son capitaine, soulignant son importance pour Manchester United. Avec 15 buts et 12 passes décisives cette saison, Fernandes prouve son influence. Il accepte les critiques et veut convaincre Keane par ses performances. Amorim estime que l’équipe progresse malgré une saison difficile.

Le Bayern Munich ne lâche pas Nico Williams

Selon Bild, le Bayern Munich serait toujours intéressé par l’ailier espagnol Nico Williams de l’Athletic Bilbao, après sa performance impressionnante lors de l’Euro 2024. Cependant, le club allemand fait face à une contrainte financière, avec une politique de réduction des achats tant que des joueurs ne sont pas vendus pour générer des revenus. Williams, sous contrat jusqu’en 2027, possède une clause de sortie d’au moins 60 millions d’euros, une somme que le Bayern n’a pas actuellement. Bien que des ailiers comme Serge Gnabry et Kingsley Coman soient en discussion pour des ventes, le club est ouvert à recruter un nouveau joueur à ce poste.