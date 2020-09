La belle sortie de José Mourinho sur Tanguy Ndombele

Depuis son arrivée à Tottenham l’été dernier, Tanguy Ndombele a du mal à se faire une place dans l’effectif, ainsi que dans le cœur de Mourinho. Son intégration en Premier League a par moments pris du temps et ses performances en dents de scie ne l’aidaient pas à relever la tête. D’autant plus que son entraîneur portugais l’avait dans sa ligne de mire depuis son arrivée sur le banc des Spurs en novembre dernier. Au point que l’international français n’excluait pas un départ cet été. Mais il semblerait aujourd’hui que ces histoires ne soient plus à l’ordre du jour. S’il n’a certes pas débuté la rencontre de Ligue Europa hier soir contre le Lokomotic Plovdiv, l’ancien Lyonnais s’est vu appeler par Mourinho à l’heure de jeu pour qu’il débloque ce match. Une entrée pour le moins déterminante puisque ce dernier a offert le but victorieux dans les dernières minutes du match (2-1). En conférence de presse d’après-match, le Special One a vanté les mérites du Français, qui selon lui évolue bien progressivement, mettant par ailleurs en avant la qualité de ses entraînements.

«Tanguy est dans un processus d’évolution. La saison dernière, il ne l’était pas. La saison dernière, il était coincé dans une situation où je ne pouvais pas voir cette évolution. En ce moment, il s’entraîne très, très bien. Il se remet de sa blessure et récupère physiquement. Il nous a apporté ce dont nous avions besoin dans ces 30 dernières minutes. En ce moment, je crois en Tanguy. Je n’ai jamais douté de sa qualité. Jamais. J’ai douté à certains moments de sa motivation, de son engagement et de son attitude professionnelle. Mais je crois en lui.» De quoi redonner un peu de confiance au Français qui en avait bien besoin.