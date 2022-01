Ligue 1 : Lens arrache la victoire face à Rennes

Lens recevait Rennes lors de la 20ème journée de Ligue 1. Sans surprise, le performant Séko Fofana était aligné au milieu de terrain avec Cheick Doucouré. Dans les premières minutes, les Lensois monopolisaient le ballon sans parvenir à réellement déstabiliser un bloc rennais compact malgré les absences de plusieurs joueurs comme Aguerd ou Sulemana partis à la CAN. Les hommes de Franck Haise manquaient surtout de présence devant et de justesse technique dans le dernier geste pour espérer trouver la faille.. En témoigne, les bons débordements de Clauss qui ne trouvait pas preneur (8e, 19e, 36e).

De leur côté, les Rennais ne parvenaient pas à se montrer dangereux et Laborde semblait esseulé sur le front de l’attaque. Seul le latéral droit Assignon, grâce à sa vitesse, posait quelques soucis à une défense lensoise toujours vigilante. Et à la fin de la première période, c’est bien Lens qui se montrait le plus dangereux avec le joli numéro de Fofana (30e) puis Kalimuendo (42e).

Le changement payant de Franck Haise

Conscient que son équipe était trop inoffensive, Bruno Genesio décidait d’apporter du sang neuf quelques minutes après la pause avec les entrées de Tait et surtout Doku. Le jeune attaquant belge s’illustrait déjà quelques minutes plus tard avec sa vitesse déconcertante et ses dribbles efficaces. De quoi faire tourner la tête de Frankowski et Medina (60e) mais aussi d’offrir des opportunités de but à son équipe.

Mais la fin de match était en faveur de Lens. Les frappes de Jean (77e) puis Kalimuendo étaient repoussés par Alemdar, le jeune gardien turc. Mais à force de pousser, les coéquipiers de Jonathan Clauss trouvaient la faille. Sur l’un de ses nombreux centres, il trouvait Said qui marquait d’une belle reprise (1-0, 89e). L'ancien Toulousain venait de rentrer en jeu. Avec cette victoire, Lens remonte à la 6ème place. Rennes rate l'occasion de monter sur le podium.