Liverpool : Jürgen Klopp enrage contre l’arbitrage

La 18e journée de Premier League nous réservait un choc au sommet entre le leader, Arsenal, et son dauphin, Liverpool. Si les Gunners ont démarré la rencontre tambour battant en marquant dès la 4e minute par l’intermédiaire de Gabriel (4e), les Reds leur ont répondu grâce à leur vedette Mohamed Salah (29e). Finalement, les deux équipes n’ont pas pu se départager et se sont séparées sur un score de parité (1-1).

La suite après cette publicité

Classement Premier League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Arsenal 40 18 20 12 4 2 36 16 2 Liverpool 39 18 21 11 6 1 37 16

Du côté du club de la Mersey, la rencontre aurait pu prendre une tournure différente en marge de l’égalisation de l’Egyptien. En tentant de s’échapper du marquage de Martin Odegaard d’un contrôlé orienté, ce dernier a freiné la course du ballon en détournant de la main dans sa propre surface (19e). Une faute de main évidente au regard du public d’Anfield qui n’a néanmoins pas été relevé par le VAR et donc pas l’arbitre du match, Chris Kavanagh. Cet incident a eu le don d’agacer Jürgen Klopp qui ne s’est pas privé pour le rappeler devant la presse. «Oui je l’ai vu. Je suis sûr que quelqu’un viendra m’expliquer pourquoi ce n’était pas une main, mais je ne sais pas comment. Je ne dis pas que l’arbitre peut le voir parce que je ne sais pas où il est sur l’action. Mais comment un gars dans un bureau (au sujet de la VAR ndlr) peut-il voir cela et ne pas arriver à la conclusion que peut-être, cela pourrait valoir la peine que l’arbitre jette un autre coup d’œil», a déclaré le coach des Reds.