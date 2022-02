OGC Nice - Angers SCO : les compositions sont tombées

La 25e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un duel entre l'OGC Nice et le SCO Angers. A domicile, les Aiglons optent pour un 4-4-2 avec Walter Benitez dans les cages derrière Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante Bonfim et Melvin Bard. Le double pivot est assuré par Pablo Rosario et Khéphren Thuram tandis que Justin Kluivert et Hichem Boudaoui prennent les couloirs. Enfin, Kasper Dolberg et Andy Delort sont associés en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, Angers s'articule dans un 3-4-3 avec Danijel Petković comme dernier rempart. Devant lui, Enzo Ebosse, Ismaël Traoré et Romain Thomas prennent place en défense. Jimmy Cabot et Souleyman Doumbia assurent les rôles de pistons alors que Batista Mendy et Nabil Bentaleb forment le double pivot. Seul en pointe, Mohamed-Ali Cho est soutenu par Angelo Fulgini et Sofiane Boufal.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

OGC Nice : Benitez - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Rosario, Thuram, Kluivert - Dolberg, Delort

SCO Angers : Petkovic - Ebosse, Traoré, Thomas - Cabot, Mendy, Bentaleb, Doumbia - Fulgini, Cho, Boufal