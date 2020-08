LdC : les chapeaux de l'OM et de Rennes sont connus

L'Europa League s'est terminée ce vendredi par une victoire finale du FC Séville contre l'Inter (3-2). Outre ce nouveau titre en C3 pour le club andalou, cette finale a permis de bien avancer sur le modelage des chapeaux pour le tirage au sort de la prochaine Ligue des Champions. Et grâce à leur victoire, les Sévillans intègrent le chapeau 1, avec le PSG, le Zénith, le Real Madrid, Liverpool, la Juventus, le FC Porto et le Bayern Munich.

À côté du PSG, cela va être plus compliqué pour les deux autres clubs français. Pas de présences dans le chapeau 2 et une place dans le chapeau 3 pas encore garantie pour Marseille. Cela dépendra des résultats des tours préliminaires et de l'indice UEFA du pays des clubs qualifiés. En revanche pour Rennes, la présence dans le chapeau 4 est actée : il y aura donc du lourd pour les Bretons dans la phase de poules.