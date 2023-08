Premier League : Manchester City s’impose pour sa première grâce à un doublé d’Erling Haaland

La rentrée des classes s’est bien passée pour Manchester City. Les Champions d’Angleterre en titre se déplaçaient sur la pelouse de Burnley pour la reprise de la saison et pour l’occasion, Pep Guardiola a décidé de que ses deux recrues de l’été, Gvardiol et Kovačić, commenceraient cette rencontre sur le banc. En revanche, De Bruyne, Haaland, Lewis, B. Silva ou encore Foden étaient titulaires pour entamer le retour de la Premier League contre le promu et champion de Championship.

La suite après cette publicité

Après une entrée en matière musclée, Manchester City n’a attendu que quatre minutes avant de mener au score. Bien servi par B. Silva, Rodri pouvait trouver Haaland… qui pouvait déjà ouvrir son compteur cette saison (1-0, 4e). Mais les Cityzens ont ensuite eu une baisse de régime et la sortie sur blessure de De Bruyne n’arrangeait rien (23e). Touché au genou, le Belge était remplacé par la nouvelle recrue Kovačić. Derrière, les pensionnaires de Turf Moor se montraient plus dangereux, à l’image d’une frappe de Foster pas loin de la cage d’Ederson (29e).

À lire

Burnley - Man City : discussion musclée entre Erling Haaland et Pep Guardiola

Erling Haaland déjà décisif

Mais même en difficulté, les Skyblues font peur et surtout lorsqu’il y a Haaland. Servi par Alvarez dans la surface, le Norvégien, pourtant dos au but, lâchait une lourde frappe en première intention et s’offrait un doublé avec l’aide de la transversale (2-0, 36e). Le plus dur était fait avant le retour au vestiaire. Supérieurs et largement dominateurs, les Cityzens filaient alors droit vers leur première victoire de la saison.

La suite après cette publicité

Après la pause, le rythme baissait un peu, mais sur un coup de pied arrêté obtenu par Haaland, Rodri pouvait reprendre le centre mal dégagé par la défense des Clarets pour alourdir le score (3-0, 74e). Il n’y avait donc plus de suspense et les hommes de Guardiola pouvaient s’imposer tranquillement. Avant déjà une finale importante à jouer le 16 août prochain et la Supercoupe d’Europe contre Séville, vainqueur de la Ligue Europa, à aller chercher (21 heures).