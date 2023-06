Le choix de Lionel Messi secoue l’Europe, une porte de sortie s’ouvre pour Hugo Ekitike

Le choix de Messi fait grand bruit

La décision de Lionel Messi de rejoindre les États-Unis fait grand bruit dans la planète football ! Ce matin, L’Équipe se régale et lâche une superbe Une pour «le nouveau hit de Miami» ! «Lionel Messi va rejoindre l’Inter Miami, la franchise de David Beckham. Le champion du monde n’a pas donné suite à l’offre mirobolante de l’Arabie saoudite et les conditions de son retour à Barcelone n’ont pas été réunies.» Dans ses pages intérieures, Le Parisien explique pourquoi il a choisi la franchise américaine. Le Figaro Sport revient aussi sur les déclarations de la Pulga sur son passage à Paris ! «Courtisé par le Barça et l’Arabie saoudite, le septuple Ballon d’Or, qui sort de deux ans difficiles à Paris, va rejoindre la MLS. Du moins, c’est son intention, même s’il reste encore des détails à régler», rappelle le journal. En Angleterre, The Guardian estime que Messi va être «l’idole américaine», A Bola lâche l’info brute que «Messi file en MLS à Miami». Et cela fait même la Une en Argentine où le quotidien El Hincha placarde un «Maiameeeee», à l’américaine ! Bref, c’est un sacré coup de projecteur que vient de s’offrir la MLS !

Le Sporting veut piocher au PSG

Deux joueurs du PSG sont dans le viseur du Sporting comme l’annonce O Jogo sur sa Une ! En effet, il s’agit d’El Chadaille Bitshiabu et Hugo Ekitike. Selon le quotidien sportif portugais, «les deux joueurs pourraient être inclus dans le deal avec Manuel Ugarte» qui devrait s’engager sous peu avec le PSG. Le défenseur pourrait venir pour remplacer Gonçalo Inácio, très courtisé cet été. Alors que «l’attaquant est considéré comme une cible attrayante et un scénario d’un prêt d’un an, similaire à ce qui s’est passé avec Sarabia en 2021/22, pourrait satisfaire les deux parties.» Le journal rappelle que l’intérêt du Sporting pour ses deux joueurs ne signifie pas forcément qu’ils sont inclus dans l’accord pour Ugarte, mais il est certain que les relations entre les deux clubs pourraient faciliter les choses.

À lire

Moyes et West Ham entre dans l’histoire

West Ham a été sacré en Ligue Europa Conférence grâce à sa victoire (2-1) contre la Fiorentina! Forcément, cette équipe fait la Une des journaux outre-Manche ! C’est le cas du Daily Mail qui rend un bel hommage à ces «Hammers qui entrent dans l’histoire» ! «Gloire européenne pour West Ham alors que Bowen frappe à la fin du match», souligne le quotidien. The Guardian ne dit pas autre chose et parle de ces «Hammers en or» ! «David Moyes considère la victoire en Europe comme son plus grand moment», rapporte le très sérieux journal britannique. Enfin, le Daily Mirror souligne que «l’attente de 43 ans de West Ham pour un trophée majeur est terminée : Moyes entre dans la légende en remportant une Coupe d’Europe.» Une sacrée performance pour le club anglais.