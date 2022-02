Brest : Youcef Belaïli est prêt

Difficile de dire que l'arrivée de Youcef Belaïli (29 ans) au Stade Brestois 29, le dernier jour du mercato hivernal, est passée inaperçue dans l'Hexagone. Le recrutement de l'international algérien a provoqué une effervescence sans précédent du côté du stade Francis-Le Blé, en témoigne l'importante hausse du nombre d'abonnés au SB29 sur les réseaux sociaux. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement de son équipe à Rennes dimanche (17h, 23ème journée de Ligue 1), Michel Der Zakarian a d'ailleurs évoqué cet aspect qui ne lui fait vraisemblablement ni chaud ni froid.

« Je ne suis pas un homme des réseaux sociaux. Tant mieux si Youcef Belaïli est très suivi mais ce qui m'intéresse c'est le terrain. Il a des capacités pour nous apporter un plus. Il faut qu'on l'intègre bien, ce n'est pas facile », a dans un premier temps lancé le coach de l'équipe bretonne, avant de poursuivre sur l'état de forme de son nouveau milieu offensif. « Youcef s'entraîne normalement. On verra s'il peut jouer 45 minutes, une heure ou tout le match. On a aussi Romain Del Castillo qui revient, il peut aussi jouer tout le match. Physiquement, ils peuvent jouer tout le match. » Youcef Belaïli est donc prêt à défendre fièrement ses nouvelles couleurs.