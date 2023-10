Barça : Sergi Roberto absent pour le Clasico ?

La suite après cette publicité

Décidément, c’est un nouveau coup dur que va devoir gérer le FC Barcelone au retour de la trêve internationale. Déjà privé de Pedri, Frenkie de Jong ou encore Robert Lewandowski, le club catalan devra sûrement faire sans son milieu de terrain et capitaine Sergi Roberto. En effet, sur ses réseaux sociaux, le FCB vient d’annoncer un pépin physique pour l’international de la Roja (11 sélections, 1 but), seulement titulaire à deux reprises dans ce début de saison (6 matches TCC, 1 réalisation).

«Sergi Roberto, joueur de l’équipe première, souffre d’une blessure au muscle soléaire de la jambe droite et ne pourra pas jouer jusqu’à ce que le problème disparaisse», indique le communiqué du Barça, qui voit son infirmerie s’emplir un peu plus. Selon la COPE, le joueur de 31 ans pourrait même rater le Clasico, prévu le samedi 28 octobre à Montjuic. Xavi, qui a déjà un effectif amoindri, devra trouver les solutions pour battre le Real Madrid et espérer retrouver le trône de leader en Liga.