Manchester City : Benjamin Mendy absent de FIFA 22

Le Benjamin Mendy virtuel n'existe plus. Accusé de viols et d'une agression sexuelle, Benjamin Mendy (27 ans) est toujours emprisonné en Angleterre depuis la fin du mois d'août pour ne pas avoir respecté les conditions de son contrôle judiciaire. Déjà suspendu par Manchester City lorsqu'il a été placé en détention provisoire, l'international français n’apparaîtra pas dans FIFA 22, dernier titre de la firme EA Sports. Alors que plusieurs joueurs qui ont pu tester le nouvel opus en accès anticipé, certains avaient remarqué l'absence de Mendy dans le jeu. Comme l'informe Le Parisien, la franchise a bien décidé de le retirer de son dernier titre.

«Comme Benjamin Mendy a été retiré des effectifs de Manchester City et de l’équipe nationale française, il est également retiré de ces effectifs respectifs dans FIFA 22 et son apparition dans FIFA Ultimate Team et Ultimate draft est suspendue dans l’attente de son procès», explique la société américaine au journal parisien. EA Sports avait déjà décidé de ne plus mettre en avant dans sa communication Cristiano Ronaldo sur FIFA 19, visé par une enquête pour viol sur le sol américain.