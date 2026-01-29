PSG : un premier diagnostic tombe pour Khvicha Kvaratskhelia

Le PSG retient son souffle. Blessé dans un contact avec Anthony Elanga où sa cheville droite est restée coincée, Khvicha Kvaratskhelia a été contraint d’abandonner ses coéquipiers dès la 23e minute lors du nul contre Newcastle en Ligue des Champions (1-1). Sa sortie a d’ailleurs coïncidé au coup de moins bien de son équipe.

Reste à connaître la durée d’indisponibilité du Géorgien. D’après les premières informations sorties après des examens passés ces dernières heures, le joueur de 24 souffrirait d’une simple entorse et pourrait reprendre l’entraînement d’ici 2 semaines selon L’Équipe. Aucune fracture n’a été décelée, seul un ligament est touché. Kvaratskhelia manquera donc les chocs face à Strasbourg (1er février) et Marseille (8 février).