Celta - Real Madrid : les compositions sont là

Pour le compte de la 28e journée de Liga, le Celta de Vigo affronte le Real Madrid. A domicile, le club de la Galice se présente en 4-1-3-2 avec Ivan Villar comme dernier rempart. Hugo Mallo, Nestor Araujo, Jeison Murillo et Aaron Martin forment la défense tandis que Renato Tapia se positionne en sentinelle. Dans l'entrejeu, on retrouve Denis Suarez, Nolito et Brais Mendez. Iago Aspas et Santi Mina sont associés en attaque.

De son côté, le Real Madrid s'articule dans un 4-4-2 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Lucas Vazquez, Raphaël Varane, Nacho Fernandez et Ferland Mendy se positionnent devant lui. Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde et Luka Modric composent le milieu de terrain. Vinicius Junior accompagne Karim Benzema en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Celta de Vigo : Villar - Mallo, Araujo, Murillo, Martin - Tapia - Mendez, Suarez, Nolito - Aspas, Mina

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Varane, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos, Valverde - Benzema, Vinicius