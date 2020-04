Javier Tebas crucifie le Barça pour Neymar et Lautaro Martinez

Depuis plusieurs semaines et malgré l'arrêt du football, le FC Barcelone est l'un des clubs les plus actifs en coulisses, notamment sur le mercato. Le club catalan tente d'avancer dans les dossiers Neymar et Lautaro Martinez. C'est ce que l'on croyait en effet. Mais le président de la Liga, Javier Tebas, est passé par là et a fait une annonce choc ce vendredi à ce sujet, lors d'une réunion vidéo.

Dans des propos relayés par As, le patron du championnat d'Espagne a fait savoir que le club blaugrana n'a entamé aucune discussion pour faire venir l'un des deux joueurs. « Ce n’est pas vrai que le Barça négocie la signature de joueurs. Ils ne négocient pas. Ils sont plus préoccupés par le moment où nous reprendrons que par le recrutement », a-t-il rapporté avant d'apporter un peu plus de précisions dans le dossier Neymar. « Le club n'a pas les capacités de le signer. Maintenant, c'est impossible. » Le retour de Neymar à Barcelone sera d'autant plus difficile avec la crise liée au coronavirus. Les fans du Paris Saint-Germain peuvent avoir le sourire.