Les mots puissants du vestiaire de Metz pour Tahirys Dos Santos

Le FC Metz commence l’année 2026 avec une larme à l’œil. Après le drame survenu en Suisse, dans l’incendie de Crans-Montana dans la nuit du réveillon du Nouvel An, et le transfert à l’hôpital du jeune Tahirys Dos Santos en Allemagne, le club lorrain a tout d’abord eu une forte pensée pour sa pépite en conférence de presse avant la rencontre face à Lorient (17h15) ce dimanche. Devant les journalistes, Gauthier Hein s’est exprimé sur le sujet aussitôt : «avant de parler du match de Lorient, j’aimerais dire que toute l’équipe est très concernée par ce qu’il se passe. On est tous derrière Tahirys et sa famille. On a une grosse pensée pour eux. On attend des éléments pour savoir comment il va, son évolution. Mais on a une grosse pensée pour lui et ses proches», a-t-il confié.

À son tour, le coach, Stéphane Le Mignan a fait de même en accentuant la gravité du drame et l’importance du jeune homme : «on est tous très choqués, c’est très difficile à vivre pour lui. C’est un joueur exemplaire qui avait le capitanat avec la réserve assez logiquement. Il a des qualités techniques avec son pied gauche. Il peut jouer latéral gauche et défenseur central. À chaque fois qu’il vient s’entraîner avec nous, il est à la hauteur et au niveau. Il arrive à bien absorber ce qu’on lui dit et il progresse. C’est pour ça qu’il était avec nous sur le match de Coupe de France (le 20 décembre en 32e de finale contre Biesheim)». À 19 ans, la jeune pépite du FC Metz inquiète, et personne ne sait s’il sera apte à reprendre le football prochainement. Pour rappel, celui-ci bénéficie d’un contrat stagiaire, et malgré ses quelques apparitions dans le groupe pro, il n’est jamais entré en jeu avec l’équipe première. Actuellement à Stuttgart dans un établissement réservé aux grands brûlés, son retour est très incertain, son avenir en suspend…