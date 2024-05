Les stars de Chelsea n’en pouvaient plus de Mauricio Pochettino

«Le Chelsea FC peut confirmer que le Club et Mauricio Pochettino ont convenu d’un commun accord de se séparer.» L’annonce est tombée mardi soir, un peu contre toute attente. La direction de Chelsea a décidé de se séparer de son entraîneur, en poste une saison seulement. L’exercice, sans coupe d’Europe, aura été compliqué jusqu’au printemps entre des désillusions en championnat, une défaite en League Cup, une infirmerie pleine à craquer et des recrues payées une fortune qui peinent à s’intégrer. Malgré tout, les Blues ont mieux terminé l’année et ont réussi à se qualifier pour une coupe d’Europe en prenant la 6e place de Premier League.

Après cet exercice chaotique, il s’agissait tout de même d’un petit miracle tant le club s’est enlisé dans le ventre mou. Le mieux dans le jeu venait valider le travail de l’Argentin après des mois de tâtonnements. C’est pour cela que son éviction peut étonner dans le timing même si des rumeurs commençaient à fleurir. Une déclaration de l’entraîneur avait même surpris le 10 mai dernier. «Les deux parties doivent prendre une décision. Chelsea n’est pas content, les propriétaires non plus, ni les directeurs sportifs. Peut-être que nous ne sommes pas contents non plus parce que nous arrivons ici avec un travail à faire et qu’en fin de compte, cela ne s’est pas produit comme nous l’espérions.»

Le vestiaire n’a pas aimé les séances d’entraînement de Pochettino

«Je ne dis pas que je ne suis pas content, poursuivait le technicien de 52 ans, mais c’est toujours un côté et peut-être nous devons regarder l’autre côté.» Après l’annonce de son départ, beaucoup de joueurs ont rapidement affiché leur soutien à l’ancien du PSG, le remerciant du travail accompli. Un message de façade ? C’est ce qu’affirme The Athletic, évoquant de gros doutes formulés par une partie du vestiaire quant à la qualité des séances d’entraînement. Selon certains éléments du groupe, elles étaient limitées en termes de qualité et pas toujours adaptées à ce que voulaient mettre en place Pochettino et son staff technique.

L’un des cadres de l’équipe n’aurait pas apprécié non plus d’être aligné à un poste où il n’avait jamais évolué auparavant, sans en avoir été informé au préalable, ni même s’être entraîné dans ce rôle inédit. De son côté, Pochettino a toujours émis des doutes en privé sur le duo Fernandez-Caicedo, aligné pour leur prix (respectivement arrivés pour 121 M€ et 116 M€) plus que pour leur complémentarité. L’Argentin estimait que son compatriote n’était pas capable d’être un box-to-box en Premier League, et que l’Équatorien manquait de discipline. Après évaluation de tous ces paramètres, Chelsea a donc décidé de se séparer d’un entraîneur peu confiant dans la qualité de son équipe, malgré les centaines de millions d’euros investies.