Sparta Prague - OL : les compositions probables

Après avoir terminé à la quatrième place de Ligue 1 la saison dernière, l’Olympique Lyonnais va désormais tenter de décrocher sa qualification pour la phase de groupes de la Ligue des Champions 2026-2027. Pour ce troisième tour préliminaire de la prestigieuse compétition européenne, les Lyonnais connaissent désormais leur adversaire : le Sparta Prague. Les pensionnaires du Groupama Stadium devront donc se défaire du club tchèque sur une double confrontation afin de poursuivre leur aventure européenne et retrouver la plus belle des compétitions après plusieurs saisons d’absence. Pour la première manche ce mardi soir, l’OL devrait se présenter dans un système offensif. Dans les cages, Greif devrait être titularisé, accompagné d’une défense composée de Ouédraogo sur le côté gauche, de Kluivert et Tessmann dans l’axe, ainsi que de Mata sur le flanc droit. Au milieu de terrain, De Carvalho, Morton et Tolisso devraient former le cœur du jeu lyonnais, tandis que l’animation offensive sera confiée à Duranville, Openda et Abner.

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De son côté, le Sparta Prague devrait s’appuyer sur un 4-2-3-1 pour tenter de poser des problèmes aux Lyonnais. Surovcik devrait occuper le poste de gardien, devant une ligne défensive composée de Zeleny, Sevinsky, Sorensen et Suchomel. Dans l’entrejeu, le double pivot devrait être assuré par Sochurek et Irving, avec Karabec positionné en soutien des attaquants. Sur les ailes, Haraslin et Mercado apporteront de la vitesse et de la percussion, alors que Braut Brunes devrait être chargé d’occuper la pointe de l’attaque tchèque. Un adversaire à prendre au sérieux pour l’OL, qui devra rapidement prendre une option avant le match retour.

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Les compositions probables :

Olympique Lyonnais : Greif - Ouedraogo, Kluivert, Ressman, Mata - De Carvalho, Morton, Tolisso - Duranville, Openda, Abner

Sparta Prague : Surovcik - Zeleny, Sevinsky, Sorensen, Suchomel - Sochurek, Irving - Haraslin, Karabec, Mercado - Braut Brunes