Jules Koundé quitte le Séville FC pour le FC Barcelone

Le revirement de situation n'aura donc pas eu lieu. Annoncé pendant de longues semaines en Catalogne, où le FC Barcelone de Xavi Hernandez avait fait de son recrutement l'une de ses priorités sur ce mercato estival 2022, Jules Kounde (23 ans) avait un temps été envoyé du côté de Chelsea en Angleterre ces derniers jours. Mais ce sont bel et bien les Blaugranas qui ont raflé la mise pour le polyvalent défenseur du Séville FC. Un dossier dont l'issue a été officialisée ce jeudi par les Culés.

« Accord de principe avec Séville pour le transfert de Koundé. La nature officielle de l'accord dépend du fait que le joueur passe un examen médical et de la signature du contrat», indique le communiqué des Catalans, qui ont déboursé environ 60 M€ (50 M€+10 M€ de variables) pour s'attacher les services du natif de Paris.

Agreement in principle with Sevilla for the transfer of @jkeey4