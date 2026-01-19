CAN
CAN 2025 : la grosse bourde du stade sur le penalty de Brahim Diaz
Lorsque l’arbitre indiquait le point de penalty pour le Maroc, puis au moment où Brahim Diaz s’élançait pour tirer une fois les Sénégalais revenus sur la pelouse, nul doute que beaucoup de Marocains se voyaient déjà champions d’Afrique. Mais le Merengue s’est loupé, devenant un paria au Maroc…
Vibes Foot @VibesFoot – 15:21
🔴 𝗟𝗘 𝗕𝗔𝗡𝗗𝗘𝗔𝗨 "𝗚𝗢𝗔𝗟" 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗔𝗙𝗙𝗜𝗖𝗛𝗘́ 𝗤𝗨𝗘𝗟𝗤𝗨𝗘𝗦 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗡𝗧𝗦 𝗔𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝗟𝗘 𝗣𝗘́𝗡𝗔𝗟𝗧𝗬 𝗥𝗔𝗧𝗘́ 𝗗𝗘 𝗕𝗥𝗔𝗛𝗜𝗠 𝗗𝗜𝗔𝗭 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖... 🥶🇲🇦Voir sur X
Les employés du stade s’attendaient sûrement aussi à un but du Madrilène, puisque dans les secondes qui ont suivi le penalty, un bandeau "Goal" a été furtivement affiché sur les écrans du stade, par erreur. Pour le plus grand malheur de Brahim Diaz et du peuple marocain…
