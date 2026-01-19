CAN 2025 : la grosse bourde du stade sur le penalty de Brahim Diaz

Lorsque l’arbitre indiquait le point de penalty pour le Maroc, puis au moment où Brahim Diaz s’élançait pour tirer une fois les Sénégalais revenus sur la pelouse, nul doute que beaucoup de Marocains se voyaient déjà champions d’Afrique. Mais le Merengue s’est loupé, devenant un paria au Maroc…

Les employés du stade s’attendaient sûrement aussi à un but du Madrilène, puisque dans les secondes qui ont suivi le penalty, un bandeau "Goal" a été furtivement affiché sur les écrans du stade, par erreur. Pour le plus grand malheur de Brahim Diaz et du peuple marocain…