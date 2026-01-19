Menu Rechercher
Commenter 12
CAN

CAN 2025 : la grosse bourde du stade sur le penalty de Brahim Diaz

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Brahim Díaz @Maxppp
Sénégal 1-0 Maroc

Lorsque l’arbitre indiquait le point de penalty pour le Maroc, puis au moment où Brahim Diaz s’élançait pour tirer une fois les Sénégalais revenus sur la pelouse, nul doute que beaucoup de Marocains se voyaient déjà champions d’Afrique. Mais le Merengue s’est loupé, devenant un paria au Maroc

La suite après cette publicité
Vibes Foot
🔴 𝗟𝗘 𝗕𝗔𝗡𝗗𝗘𝗔𝗨 "𝗚𝗢𝗔𝗟" 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗔𝗙𝗙𝗜𝗖𝗛𝗘́ 𝗤𝗨𝗘𝗟𝗤𝗨𝗘𝗦 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗡𝗧𝗦 𝗔𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝗟𝗘 𝗣𝗘́𝗡𝗔𝗟𝗧𝗬 𝗥𝗔𝗧𝗘́ 𝗗𝗘 𝗕𝗥𝗔𝗛𝗜𝗠 𝗗𝗜𝗔𝗭 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖... 🥶🇲🇦
Voir sur X

Les employés du stade s’attendaient sûrement aussi à un but du Madrilène, puisque dans les secondes qui ont suivi le penalty, un bandeau "Goal" a été furtivement affiché sur les écrans du stade, par erreur. Pour le plus grand malheur de Brahim Diaz et du peuple marocain…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Maroc
Brahim Díaz

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Brahim Díaz Brahim Díaz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier