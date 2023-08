Real Madrid : Carlo Ancelotti répond cash au PSG pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Une fois n’est pas coutume depuis le début du mercato d’été, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a dû une nouvelle fois s’exprimer sur l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, lorsqu’il s’est présenté en conférence de presse. Toujours persuadés que Mbappé dispose d’un accord avec le Real Madrid pour rejoindre le club madrilène gratuitement l’été prochain, les dirigeants parisiens menacent de saisir la FIFA pour dénoncer des contacts illégaux entre les Espagnols et leur attaquant. En théorie, les règles du marché des transferts stipulent qu’un joueur en fin de contrat ne peut engager des négociations avec une autre formation sans l’accord de son club avant les six derniers mois de son contrat.

Interrogé à ce sujet, le coach transalpin s’est montré catégorique et estime qu’il n’est pas concerné par le dossier Mbappé, préférant se concentrer sur la tournée estivale aux Etats-Unis et sur la préparation du prochain amical face à la Juventus Turin, ce mercredi. « Je ne suis pas surpris du tout. Je ne sais rien à ce sujet. C’est une affaire politique dans laquelle je ne souhaite pas m’immiscer. Je me suis retiré de la politique », a lâché sobrement Carlo Ancelotti, des propos rapportés par As.

