La statistique qui plombe Manchester City

C'est une statistique qui fait mal pour Manchester City. Depuis l'arrivée de Pep Guardiola sur le banc des Skyblues, ces derniers ont manqué 25 des 80 pénaltys qu'ils ont obtenus. Un record pour un club de Premier League sur la période et un axe certain de travail à l'entrainement pour l'entraîneur catalan et surtout ses joueurs qui sont clairement en manque de réussite dans cet exercice pourtant si important.

Hier, sur la pelouse du Westfalen Stadion de Dortmund, Riyad Mahrez a une nouvelle fois échoué dans l'exercice, face à Gregor Kobel, ne permettant ainsi pas aux visiteurs de prendre un avantage décisif dans cette rencontre du groupe G (0-0). Un raté finalement sans conséquence puisque les Cityzens sont assurés de la première place dans ce dernier.