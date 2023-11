Algérie : l’énorme coup de gueule de Djamel Belmadi en conférence de presse

Présent en conférence de presse quelques minutes après la victoire de l’Algérie contre la Somalie, ce jeudi, Djamel Belmadi s’est emporté face aux journalistes. La raison ? Une sonnerie de téléphone interrompant ses propos et qui n’a pas manqué de l’agacer…

«Après 5 ans et demi, c’est fatiguant. On a beau vous parler, vous comprenez pas. Vous aimez al fawda (le désordre, ndlr). Je finirai par ne plus venir en conférence de presse et c’est ce que vous voulez». Le mode avion est désormais fortement recommandé…