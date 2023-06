Quel avenir pour Christophe Galtier ?

La suite après cette publicité

Galtier attend son heure. Assuré de ne plus continuer au PSG après une saison décevante, malgré une très bonne première moitié et un titre de champion de France à la clé, le technicien devrait être remplacé par Julian Nagelsmann dans les prochaines heures. «Je suis convaincu que je ressors plus fort de cette saison-là», expliquait-il samedi durant les célébrations où il a été sifflé par une partie du public du Parc des Princes. «Je le sens ce décalage. Après si je le comprends, c’est autre chose.» Entre la colère des supporters et des résultats trop irréguliers, le PSG a tranché, ça sera sans Galtier pour la suite.

S’il n’a pas tout réussi, loin de là, notamment en Ligue des Champions (2e de son groupe et élimination dès les 8es de finale), l’entraîneur conserve une certaine cote en France mais aussi à l’étranger. Rappelons qu’il a tout de même été sacré trois fois meilleur entraîneur de Ligue 1 aux Trophées UNFP (2013, 2019 et 2021), en plus d’avoir permis au LOSC d’être champion de France au nez et à la barbe du club de la capitale. Son passage à Paris lui servira également pour la suite de sa carrière. En plus d’avoir côtoyé certains des meilleurs joueurs du monde, il a pris énormément d’expérience. De quoi étoffer son CV.

Privilégier l’étranger ?

Le Marseillais ne devrait pas manquer de sollicitations pour la suite de sa carrière. Selon Sky Sport Italia, on a parlé de lui du côté de Naples où Luciano Spalletti va s’en aller après avoir remporté le 3e titre de l’histoire du club italien. Rééditer l’exploit ne sera pas du tout évident, surtout avec les nombreux départs qui se profilent au sein de l’effectif (Osimhen, Kim Min-jae, Lozano, voir Kvaratskhelia). Qui que soit l’élu du président De Laurentiis, prendre la suite après une telle saison ne sera sans doute pas simple. Tottenham a également eu un œil sur Galtier en mars dernier mais c’est finalement Ange Postecoglou qui a été choisi hier.

Par le passé, l’homme de 56 ans avait déjà clamé son amour de l’Angleterre. Certains, comme Jérôme Rothen sur RMC, lui conseillent d’ailleurs de privilégier l’étranger. Sa carrière d’entraîneur parle pour lui mais son image s’est aussi détériorée depuis 18 mois en France. Entre la fin de l’aventure chaotique à Nice, mis en exergue par les accusations de comportement de raciste dont il fait l’objet, et les diverses histoires liées à son passage au PSG (char à voile, #PivotGang), Galtier va sans doute subir un contre-coup auprès du public hexagonal. Il a pourtant l’étoffe de diriger des bancs comme ceux de l’OM et de l’OL, où il a d’ailleurs déjà été cité par le passé.