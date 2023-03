Mercato : un cador européen veut déjà récupérer Christophe Galtier

La suite après cette publicité

La valse des entraîneurs. En ce mois de mars, le jeu des chaises musicales a débuté en Europe. Vendredi, le Bayern Munich a annoncé le départ de Julian Nagelsmann. Le technicien de 35 ans, qui ne faisait plus l’unanimité au sein du vestiaire comme du club allemand, a été remplacé par Thomas Tuchel. L’ancien coach du BVB a répondu favorablement aux avances bavaroises, lui qui était libre depuis son départ de Chelsea. Les Munichois ont foncé pour s’attacher ses services puisqu’il était courtisé par le PSG, le Real Madrid et surtout Tottenham, qui cherche un successeur à Antonio Conte.

Le technicien italien a été viré suite à sa sortie coup de poing dans les médias après le match face à Southampton. Pour le remplacer, les Spurs ont aussi coché les noms de Mauricio Pochettino ou encore de Roberto De Zerbi. Depuis vendredi, les Londoniens s’activent aussi pour tenter de convaincre Julian Nagelsmann. Un entraîneur qu’ils ont tenté de faire venir à deux reprises. Mais l’Allemand préfère se poser et prendre le temps avant de se lancer dans un nouveau challenge expliquait Bild hier.

Les Spurs apprécient Galtier

Le club dirigé par Daniel Levy creuse donc d’autres pistes en parallèle. Et d’après les informations du London Evening Standard, Christophe Galtier est dans la short-list des dirigeants anglais. En poste au Paris Saint-Germain depuis l’été dernier, le Français de 56 ans, qui est passé par l’AS Saint-Etienne, Lille ou encore Nice, possède un profil qui plaît à Tottenham.

Cela pourrait représenter une porte de sortie intéressante pour Galtier, qui découvrirait un club étranger et dont l’avenir dans la capitale est plus qu’incertain. Choisi par Luis Campos pour remplacer Pochettino, le coach tricolore a connu des débuts convaincants avant de sombrer avec son équipe, éliminée de la Ligue des Champions et de la Coupe de France. Avec "seulement" un titre possible en Ligue 1, son bilan n’est pas à la hauteur des attentes placées en lui. Sous contrat jusqu’en 2024, Christophe Galtier a donc déjà une piste pour son avenir si jamais il devait quitter Paris cet été. Un club où l’ombre de Zinedine Zidane plane toujours sur lui.