Coronavirus : Memphis Depay et Rudi Garcia s'investissent pour la bonne cause

Un peu partout en Europe et dans le monde, de nombreuses personnalités du monde du football s'investissent pour la bonne cause. Du côté de Lyon, plusieurs d'entre elles se sont mobilisées. «La Ville de Lyon sous l'impulsion de son Adjoint aux Sports, Yann Cucherat et la société Agorastore réalisent une vente aux enchères au profit des Hospices Civils de Lyon. Ces fonds seront utilisés pour l'achat de matériel médical, le traitement des malades, la recherche et également le soutien au personnel médical en première ligne. Cette vente est possible grâce à l’immense générosité et la solidarité des sportifs de haut niveau. Parce que la force du collectif fait partie de l’ADN des sportifs, la ville de Lyon et Agorastore ont enfilé le maillot pour mener à bien cette vente !»

Puis il a été indiqué : «Les enchères se dérouleront du 20 avril au 4 mai 2020. Cette vente caritative est organisée par la SVV Agorastore. La totalité du montant de la vente sera reversée à la Fondation des Hospices Civils de Lyon». Parmi les biens mis en vente, on retrouve notamment "une paire de chaussures dédicacée édition collector créée spécialement par la marque Under Armour en 2017 afin de sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein" qui appartient à Memphis Depay. Il y a aussi un maillot de l'Olympique Lyonnais appartenant à Rudi Garcia ou encore des tuniques d'anciens joueurs dont Sylvain Wiltord et Sidney Govou. Des lots offerts par des joueuses de l'OL et d'autres sportifs lyonnais sont également en vente.