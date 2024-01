Le Cameroun n’autorise pas François Mughe à jouer avec l’OM

Il y a quelques jours, le Cameroun dévoilait sa liste pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Une liste où figurait l’attaquant de l’OM François-Régis Mughe. Mais le jeune ailier camerounais a décidé de refuser la convocation des Lions Indomptables pour essayer de s’imposer avec Marseille. Une décision qui avait de quoi surprendre au pays. Pourtant, s’il a donc été remplacé dans la liste de Rigobert Song, Mughe ne peut pas encore jouer avec l’OM.

La suite après cette publicité

Ce samedi, il n’était même pas dans le groupe de Gennaro Gattuso pour le match de Coupe de France face à Thionville où l’OM se présentera avec Luis Henrique, Aubameyang et Vitinha en attaque. C’est tout. Et la raison est toute simple. Selon les informations de L’Équipe, le Cameroun n’a toujours pas envoyé sa lettre autorisant François-Régis Mughe à jouer avec l’OM pendant la période de la CAN. Car le joueur n’a pas le droit de refuser une convocation en sélection et la FECAFOOT peut saisir la FIFA si elle le souhaite.