OM : la mise au point d’Habib Beye sur Balerdi et le capitanat

Depuis plusieurs matches, Leo Balerdi ne transpire pas la sérénité et il enchaîne les performances décevantes au sein de la défense marseillaise. Absent du onze de départ pour des pépins physiques ces dernières semaines, il devrait faire son grand retour face à l’OL. Avec le brassard de capitaine ? C’est la question. Avec l’arrivée d’Habib Beye, les cartes semblent rebattues. Et le coach sénégalais a expliqué en conférence de presse qu’une réfléxion avait bien été menée à ce sujet.

«On a eu une réflexion mais on a beaucoup de leaders. L’idée ce n’est pas de déconstruire ce qui a été mis en place, je me focus sur les 3 mois qu’il reste avec les objectifs. Le leadership doit être incarné et rayonner sur les autres. Le match demain, vous verrez le capitaine à ce moment-là mais Balerdi est un joueur important. Vous verrez s’il l’aura demain.»