Bundesliga : minimum syndical pour le Borussia Dortmund face au Hertha Berlin

Le contexte avant cette rencontre entre le Borussia Dortmund et le Hertha Berlin, dans le cadre de la 30e journée de Bundesliga, était extrêmement favorable aux hommes de Lucien Favre dans la course à la deuxième place derrière l'intouchable Bayern Munich. Le Bayer Leverkusen s'était en effet incliné sur sa pelouse face au Rekordmeister (2-4) alors que le RB Leipzig a calé à domicile face à la lanterne rouge Paderborn (1-1). En cas de victoire face à une équipe en forme du Hertha Berlin, invaincue depuis la reprise (3 victoires, 1 nul pour 11 buts marqués et 2 encaissés), le BvB, privé d'Erling Haaland ou encore Marco Reus et organisé dans son traditionnel 3-4-3 avec Emre Can en défense centrale pour remplacer Mats Hummels (suspendu), avait donc l'opportunité de consolider sa position de dauphin au classement. Si le match, marqué par plusieurs ratés des Jaune et Noir, ne restera pas dans les annales, Dortmund a fait le nécessaire pour prendre les trois points dans son antre (1-0).

Après un hommage rendu par les 22 acteurs, genou à terre, en la mémoire de George Floyd dans un Signal Iduna Park toujours vide, les hostilités démarraient tranquillement, les deux formations se jaugeant et tentant de mettre le pied sur le ballon. Les Marsupiaux se démarquaient néanmoins à ce jeu-là et allumaient la première brèche de la partie par l'intermédiaire d'Achraf Hakimi, qui ne trouvait que le petit filet extérieur de Rune Jarstein (8e). La possession stérile des locaux dans un premier quart d'heure au rythme lent ne parvenait toutefois pas à inquiéter le bloc bien en place des visiteurs, alors que Thorgan Hazard, trouvé par Raphaël Guerreiro dans la surface, dévissait sa frappe et manquait complètement le cadre (22e), avant d'être imité par Julian Brandt une minute plus tard à l'entrée de la surface du Hertha. La première véritable occasion des Berlinois, qui perdaient sur blessure Javairo Dilrosun (30e, remplacé par Alexander Esswein), était à mettre au crédit de Vladimir Darida, qui trouvait les bras de Roman Bürki d'une frappe aux vingt-cinq mètres. Pas grand-chose à se mettre sous la dent donc au cours des 45 premières minutes...

Emre Can fait sauter le verrou du Hertha

Au retour des vestiaires, le rythme de la rencontre semblait repartir sur les mêmes bases, Dortmund mettant ainsi le pied sur le cuir dans le cadre d'une possession stérile. Jusqu'à ce nouveau raté de la part de Jadon Sancho à bout portant du but adverse cette fois-ci, suite à un centre d'Hakimi sur la droite remisé par Hazard sur la gauche (51e). Si Alexander Esswein tentait de sonner la révolte pour le Hertha Berlin d'une frappe trop croisée sur la droite de la surface (56e), c'est bel et bien le BvB qui ouvrait le score dans ce match. D'une subtile déviation de la tête de Brandt, servi par un somptueux piqué de Sancho, Emere Can plaçait un plat du pied hors de portée du gardien berlinois pour donner l'avantage aux siens et débloquer la situation (1-0, 58e).

Si l'ancien joueur de la Juventus, encore lui, pensait obtenir un penalty à 83e minute pour une main de Boyata consécutive à sa reprise de volée au deuxième poteau et que Jadon Sancho aurait pu alourdir la marque sur cette nouvelle action de grande classe relayée par Guerreiro (89e), il n'en sera rien et le score restera inchangé dans cette partie (1-0). Grâce à son 19e succès de la saison, le Borussia Dortmund relègue Leipzig à 4 points, mais aussi Gladbach et Leverkusen à 7 points, et voit donc sa place de dauphin confortée à cinq journées de la fin de l'exercice 2019-2020. Premier revers en revanche depuis le retour de la compétition pour les hommes de Bruno Labbadia. Le Hertha Berlin manque par la même occasion l'opportunité de revenir à deux points de la 6e place occupée par Hoffenheim mais peut encore croire à une qualification européenne dans quelques semaines.

