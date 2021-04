L'OM et l'OL à la lutte avec Leeds pour Romain Perraud

Avec trois buts et six passes décisives en 30 apparitions au compteur, Romain Perraud (23 ans) est l'un des meilleurs à son poste en Ligue 1 cette saison. Le latéral gauche du Stade Brestois se retrouve donc dans le viseur de nombreuses écuries plus huppées, en France comme en Europe.

Le Daily Mail nous explique en effet ce mercredi que l'ancien Niçois est la cible prioritaire de Leeds pour préparer un possible départ de son actuel titulaire Ezgjan Alioski (29 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2021, l'international macédonien (42 sélections, 7 réalisations) pourrait en effet ne pas prolonger et tenter de signer un contrat lucratif ailleurs.

Ciblé par l'OL et l'OM

La cellule de recrutement des pensionnaires d'Elland Road, qui surveille la L1 (Raphinha est arrivé l'été dernier en provenance de Rennes), pense donc sérieusement au Brestois, lié à la formation bretonne jusqu'en juin 2025. Une bonne nouvelle pour le natif de Toulouse, à qui la Premier League plaît énormément. Un peu moins pour l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille.

Les deux écuries, toujours selon le tabloïd anglais, suivent avec grande attention ce dossier. Chez les Gones, où Mattia De Sciglio repartira sans doute à la Juventus à la fin de son prêt, aucun spécialiste du poste ne s'est imposé, Rudi Garcia préfère souvent Maxwel Cornet, tandis que les Olympiens devraient perdre Jordan Amavi et Yuto Nagatomo à l'issue de leurs baux en juin. Sauront-ils déjouer la concurrence de Leeds ? Réponse dans les prochaines semaines.