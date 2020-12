Arrêt de la chaîne Téléfoot : quelle solution pour les abonnés ?

C'est désormais terminé ! La chaîne Téléfoot va bel et bien fermer ses portes alors qu'elle avait été inaugurée en grandes pompes en août dernier. Un bien beau gâchis qui va mettre sur le carreau de nombreux journalistes et techniciens embauchés par la chaîne l'été dernier. Si la date n'est pas encore actée, le clap de fin définitif pourrait avoir lieu fin décembre. Mais quid des abonnés qui seraient 600 000 à en croire le groupe sino-espagnol Mediapro ? L'interrogation est légitime pour tous ceux qui ont déboursé entre 25 et 30 € pour s'offrir la quasi-intégralité des matches de Ligue 1. La problématique est différente entre ceux qui payent chaque mois et ceux qui ont payé l'abonnement pour une saison entière.

Pour le premier cas, le versement est suspendu dès la fin de diffusion des programmes. «Le code civil permet de suspendre les paiements. On peut prendre l'initiative de le faire sans passer par un juge», explique Raphaël Bartlomé, responsable du service juridique de l'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir dans les colonnes de L'Equipe. Pour les abonnés longue durée, il y a bien une clause dans le contrat qui stipule que la chaîne Téléfoot rembourse «les sommes payées par l'abonné pour le reste de l'abonnement en cas de cessation d'activité ou de faillite et sans retard excessif». En cas de problème, l'intervention d'un médiateur des communications électroniques pourrait être une solution. Enfin pour ceux qui ont souscrit à la chaîne Téléfoot dans un pack via leur FAI (Bouygues, SFR, Orange et Free), le plus simple est de demander la résiliation à son opérateur rapporte Raphaël Bartlomé au quotidien sportif. En théorie, cela a l'air simple... mais dans les faits ? Il faudra sans doute attendre quelques jours pour y voir plus clair.