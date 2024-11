Angel Di Maria donne sa préférence entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Lors de sa riche carrière, Angel Di Maria a joué les meilleurs matches face aux meilleures équipes et a partagé le terrain avec les meilleurs joueurs. Il est l’un des seuls joueurs à avoir eu l’opportunité d’être un coéquipier privilégié avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. De ce fait, son jugement sur les deux joueurs est forcément plus écouté que d’autres.

Cela tombe bien, la chaîne argentine Clank Media a demandé à El Fideo lequel des deux joueurs était le plus fort. Et pour l’ancien du PSG, le choix est assez évident : «pour moi, Messi et Cristiano sont les deux meilleurs joueurs de l’histoire, mais il est évident que Messi n’est surpassé par aucun autre joueur.» Il y a quelques jours, Gérard Piqué, qui a également joué avec la Pulga et CR7, avait livré le même verdict.