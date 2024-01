Rennes : l’imbroglio Nemanja Matic n’en finit pas

Un très gros coup. Lorsque le Stade Rennais annonce l’arrivée de Nemanja Matic en provenance de l’AS Roma, les supporters du club breton se sont frottés les mains. De l’expérience, du vice dans l’entrejeu, une qualité technique remarquable, voilà tout ce que le Serbe de 35 ans allait leur apporter pour la saison 2023-2024. Rapidement titularisé par Bruno Genesio, il a rapidement pris sa place, et les rênes du milieu de terrain. Les résultats n’ont pas suivi, mais il était loin d’être le plus mauvais Rennais sur les pelouses de L1.

Malheureusement, l’aventure a pris une toute autre tournure. Une adaptation familiale ratée a semble-t-il eu raison de envie de poursuivre au Roazhon Park, et les relations se sont tendues avec l’ensemble du club, staff, effectif, et direction. Avec en point d’orgue un vidage de casier et un départ en train, sous le regard amusé de certains badauds sur le quai de la gare. Revenu à Rennes pour calmer le jeu, et négocier au mieux son départ, le Serbe pensait avoir fait le nécessaire pour obtenir gain de cause, un départ à l’Olympique Lyonnais, tout heureux de sauter sur une telle opportunité.

Rennes n’est pas pressé

Mais voilà, depuis le début de cet étonnant épisode, les dirigeants du Stade Rennais restent campés sur leur position : hors de question de le céder à un autre club de Ligue 1. C’est pourtant bien l’OL que Matic a décidé de privilégier comme future destination. Voilà pourquoi ce dossier ne bouge plus depuis plusieurs jours maintenant. Rennes a pris acte de la volonté du milieu de ne plus jouer pour le club breton, et a même déjà recruté Matusiwa, en provenance de Reims, pour le remplacer numériquement. Florian Maurice, le directeur sportif, a ainsi trouvé le successeur de Matic et peut faire sans lui.

Ce n’est pas pour autant que Rennes se montrera plus conciliant quant à la destination du joueur. Ouvert aux discussions avec les clubs intéressés, Rennes attend tranquillement que les choses se décantent. La presse turque s’est récemment emballée, en annonçant une arrivée imminente au Besiktas, ce qui est encore loin d’être acté selon nos informations. L’OL en rêve toujours mais se heurte à l’intransigeance rennaise. Voilà pourquoi ce feuilleton fait du surplace depuis plusieurs jours, et risque de s’éterniser jusqu’aux dernières heures du mercato.