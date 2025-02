OGC Nice : Dante prolonge !

La belle histoire entre Dante et l’OGC Nice va nous offrir un dernier épisode. Récemment, le défenseur brésilien expliquait vouloir prendre sa retraite en 2026, avec l’intention de vivre sa last dance du côté de la Côte d’Azur. Et le club vient d’annoncer la prolongation du contrat du joueur de 41 ans.

« À 41 ans, le capitaine rugit toujours. Il est toujours aussi fort, toujours aussi important, et a toujours de grandes ambitions, pour lui comme pour l’équipe. Comme la question de sa prolongation ne se pose toujours pas, autant y répondre tout de suite : il sera toujours niçois en 2025-26. La saison sera sa 10ème avec le plus beau maillot du monde. Le dernier chapitre d’une magnifique aventure », a indiqué l’OGC Nice. Cette saison, il a disputé 15 rencontres (13 titularisations) sous la tunique des Aiglons.