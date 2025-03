Liverpool officialise son changement d’équipementier !

Après plusieurs années sous l’égérie de Nike, Liverpool retourne sous pavillon allemand ! Le leader de Premier League a annoncé ce lundi un contrat avec Adidas à compter de la saison 2025/2026, le troisième dans l’histoire du club après un passage de 1985 à 1996, puis de 2006 à 2012. Un choix important, puisque beaucoup de joueurs des Reds sont déjà sous contrat individuellement avec la marque aux trois bandes, à l’image de Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Curtis Jones, Darwin Núñez, Alexis Mac Allister ou encore Diogo Jota. «Nous considérons que les maillots qu’ils ont portés lors de nos précédents partenariats font partie de nos meilleures créations. Nous nous réjouissons de remettre certains de ces designs classiques au goût du jour et de proposer de nouveaux produits aux fans», a développé le PDG d’Adidas, Bjørn Gulden.

Pour Nike, c’est un coup dur, puisque le club a perdu beaucoup d’entités de Premier League ces dernières années, et a même perdu son contrat avec la Premier League pour le ballon officiel du championnat, au profit de PUMA. «Tous les membres du club sont ravis d’accueillir de nouveau adidas au sein de la famille LFC. Avec adidas, nous avons obtenu des succès incroyables par le passé et créé certains des maillots les plus mémorables du LFC. Cette période est idéale pour débuter une nouvelle collaboration et, en puisant dans notre histoire commune, nous nous réjouissons de concevoir de nouvelles tenues inoubliables tout en continuant d’enchaîner les victoires sur le terrain», a déclaré le directeur exécutif de Liverpool, Billy Hogan.