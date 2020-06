Bayern : l'avis de Hansi Flick sur le dossier Kai Havertz

15 buts et 8 passes décisives en 38 rencontres toutes compétitions confondues. Cette saison, Kai Havertz a fait fort avec le Bayer Leverkusen, actuellement cinquième de Bundesliga. Le milieu offensif allemand, sous contrat avec le Bayer jusqu'en juin 2022, a donc forcément tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes, dont le Bayern Munich. Le champion d'Allemagne est très intéressé par le joueur de 20 ans. Malheureusement, les Bavarois ne sont pas les seuls sur le dossier, Liverpool et les deux clubs de Manchester (United et City) étant aussi sur le coup en Angleterre.

Invité à s'exprimer sur le joueur, l'entraîneur du Bayern Munich Hans-Dieter Flick a donc dit tout le bien qu'il pensait du joueur. Et forcément, le technicien allemand n'est pas contre sa venue. «Je pense qu'il y a peu d'entraîneurs qui s'opposeraient à ce que Kai joue dans leur équipe. J'en fais partie. Je le connais depuis les U17», a lâché le coach du club bavarois en conférence de presse avant la rencontre contre... le Bayer Leverkusen (samedi à 15h30, à suivre en direct sur notre site). Flick pourra donc voir Havertz à l'oeuvre de très près ce week-end.