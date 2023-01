Serie A : l’AS Rome au pied du podium après sa victoire sur la Spezia

Suite de la 19ème journée de Serie A avec un duel a priori déséquilibré entre deux équipes séparées par neuf places au classement du championnat italien. L’AS Rome de Paulo Dybala, étincelant depuis plusieurs rencontres, se rendait sur la pelouse de la Spezia pour confirmer son retour en forme et se rapprocher du podium. De leur côté, les joueurs de Luca Gotti devaient engranger des points pour s’éloigner de la zone de relégation. Dans cette rencontre, aucune des deux équipes n’arrivait à trouver la faille pendant les 45 premières minutes de jeu malgré plusieurs situations chaudes de part et d’autre.

Les joueurs de l’AS Rome se montraient les plus dangereux mais les attaquants romains manquaient de justesse dans le dernier geste pour marquer le premier but du match. Juste avant la pause, Stephan El Shaarawy profitait d’une offrande Paulo Dybala pour ouvrir le score (45e, 1-0). Au retour des vestiaires, il fallait attendre moins de 5 minutes pour voir les hommes de José Mourinho faire le break. Paulo Dybala réalisait une nouvelle passe décisive, pour Tammy Abraham cette fois-ci. Ce dernier trompait ensuite tranquillement le gardien adverse (49e, 2-0). Grâce à cette victoire, l’AS Rome gagne deux places et revient au pied du podium, à égalité de points avec l’Inter milan qui compte un match en moins.

