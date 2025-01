Coupe du Roi : le Real Madrid s’amuse avec Minera et se qualifie pour les 8es

L’avant-dernière rencontre des 16es de finale de Coupe du Roi avait lieu ce lundi en début de soirée. Face au Deportiva Minera, le Real Madrid avait l’occasion de faire tourner pour aller chercher un ticket pour les 8es qui lui tendait les bras. Pour aller chercher cette qualification attendue face au club de quatrième division, Carlo Ancelotti décidait de se passer de ses cadres et alignait une équipe composée de plusieurs jeunes dont Endrick, Arda Güler ou encore les novices Lorenzo et Diego Aguado, qui n’ont pourtant aucun lien de parenté. Malgré cette équipe remaniée, les Merengues se sont offerts une balade de santé en première période.

Largement dominateurs avec 65% de possession, le champion d’Espagne en titre n’a pas attendu longtemps avant d’ouvrir le score. Brillant cette saison à travers ses frappes supersoniques, Federico Valverde a profité d’une erreur de la défense adverse d’une belle demi-volée (0-1, 5e). Lancés, les coéquipiers d’Eduardo Camavinga ont continué de se créer un nombre incroyable d’occasions. Asphyxiant leurs rivaux qui étaient incapables de sortie de leur moitié de terrain, les Madrilènes ont doublé la mise grâce à l’ancien Rennais qui a fait parler son opportunisme en marquant son premier but de la saison d’une tête bien ajustée (0-2, 14e). En jambes, Arda Güler s’est joint à la fête après un joli numéro qui s’est terminé par une frappe contrée qui a fini au fond des filets (0-3, 28e). Un troisième but qui est venu confirmer la rencontre à sens unique à laquelle nous assistions depuis le coup d’envoi de ce 16e de finale.

Mbappé et Vinícius Júnior entrent en jeu…mais ne marquent pas

Au retour des vestiaires, l’avalanche d’occasions pour la Maison Blanche s’est poursuivie en Murcie. Toujours aussi inspirés malgré certaines approximations dans le dernier geste, les Merengues ont encore corsé l’addition peu avant l’heure de jeu. Déjà héroïque il y a trois jours lors de la victoire à Valence (1-2), Luka Modrić y est allé de son petit but au terme d’une superbe combinaison avec Brahim Diaz (0-4, 55e). Inspiré, le Marocain n’aura toutefois pas marqué le moindre but ce soir, tout comme Endrick, titularisé à la pointe de l’attaque. Malgré pléthore d’occasions et beaucoup de volonté, le jeune Brésilien n’aura pas réussi à tromper le portier français.

À la 62e minute de jeu, Carlo Ancelotti a fait rentrer Vinícius Júnior et Kylian Mbappé pour le plus grand plaisir des supporters locaux, déjà conscients que leur sort était scellé. Pour autant, ni le Brésilien, ni le Français n’ont corsé l’addition malgré plusieurs opportunités des deux coéquipiers. Le cinquième but de la saison est finalement venu du pied droit d’Arda Güler, parfaitement servi par Fran Garcia (0-5, 88e). Avec ce large succès, le Real Madrid empoche donc son billet pour les 8es de finale de la Coupe du Roi et poursuit son sans-faute en 2025.