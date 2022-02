LOSC : Jocelyn Gourvennec et la gestion d'Hatem Ben Arfa

La suite après cette publicité

Sans club pendant de longs mois, Hatem Ben Arfa a finalement retrouvé, du haut de ses 34 ans, un challenge au sein du champion de France en titre, le LOSC. Déjà apparu à trois reprises avec le maillot des Dogues sur les épaules, l'international français (15 sélections, 2 buts) s'est notamment distingué avec une passe décisive, face au PSG (1-5), en Ligue 1. De manière plus globale, l'ancien Parisien a agréablement surpris en interne. Jocelyn Gourvennec, au cours d'un entretien accordé au Parisien ce lundi, a donné les clés de la réussite pour bien coacher HBA au sein d'un collectif.

« Il était libre. Bien préparé. On ne possédait pas un joueur avec son profil, cette capacité, notamment, à faire des différences. Il pourra être précieux, déjà, face à des blocs bas », a dans un premier temps lancé l'entraîneur de Lille, avant de poursuivre. « [...] Un intuitif est toujours plus sensible. Cette sensibilité-là, je la comprends. On s’adapte toujours aux caractéristiques de ses joueurs. Comme d’autres en Ligue 1, Hatem a l’âme un peu artiste. Il convient de l’intégrer. Avec ces garçons, il faut à la fois stimuler le côté ingénieux dans le jeu et faire en sorte qu’ils s’inscrivent dans un projet collectif. » Ben Arfa est lié au club nordiste jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

