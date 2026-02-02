L’Hellas Vérone vire son coach
L’Hellas Vérone a annoncé ce lundi avoir démis de ses fonctions son entraîneur Paolo Zanetti, deux jours après la large défaite (0-4) face à Cagliari pour le compte de la 23e journée de Serie A. En attendant la nomination d’un successeur, l’entraînement du jour sera dirigé par l’entraîneur de l’équipe U20, Paolo Sammarco.
Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali.
L'allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco.
«Le Hellas Verona FC annonce avoir démis Paolo Zanetti de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première. Le club Gialloblù remercie M. Zanetti et son équipe pour leur travail au cours de la dernière saison et demie et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière professionnelle. La séance d’entraînement d’aujourd’hui sera dirigée par l’entraîneur de la Primavera, Paolo Sammarco», indique le communiqué.
