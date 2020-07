Chelsea passe à l'action pour Kai Havertz

La suite après cette publicité

Chelsea a souvent pioché dans le championnat français au cours des années 2000 et 2010, mais depuis deux ans, c'est en Bundesliga que les Blues investissent massivement. Il y a eu par exemple Christian Pulisic, recruté au Borussia Dortmund en janvier 2019 et arrivé l'été suivant, et plus récemment Timo Werner, chipé au RB Leipzig malgré une concurrence féroce.

Et le club londonien ne compte pas s'arrêter là. Un autre élément de Bundesliga lui plaît particulièrement. Il s'agit de Kai Havertz, le polyvalent milieu de Leverkusen, capable de jouer relayeur, meneur de jeu, ailier et même avant-centre. À 21 ans, il est clairement l'un des joueurs les plus excitants du championnat allemand, et suscite la convoitise du Bayern Munich ou encore de Liverpool.

Chelsea veut doubler la concurrence

Selon le Daily Telegraph, Chelsea a décidé de passer à l'action pour l'international allemand, estimé à 100 M€ par le Bayer Leverkusen. Lié jusqu'en 2022, Havertz est bien parti pour devenir l'un des feuilletons de l'été. A priori, le Bayern pourrait s'écarter de la course après avoir recruté Leroy Sané. Du moins, c'était le discours tenu par la direction sportive.

Chelsea, de son côté, semble déterminé à s'offrir un mercato 5 étoiles, après avoir déjà officialisé les transferts d'Hakim Ziyech et de Timo Werner. Il y a deux semaines, Frank Lampard assurait ne pas avoir formulé d'offre mais l'intérêt de Chelsea se précise chaque jour un peu plus. Havertz sera-t-il tenté par le challenge proposé par des Blues en reconquête ?