La LFP condamne les incidents mais ne sanctionnera pas l'OM

Marseillais et Rennais ne croiseront pas le fer ce soir, sur la pelouse de l'Orange-Vélodrome. La faute à un après-midi de violences à la Commanderie, également connu sous le nom de Centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, siège de l'Olympique de Marseille. Où des supporters énervés ont pénétré pour en découdre, avec la ferme intention d'avoir des explications de Florian Thauvin, Dimitri Payet et du président Jacques-Henri Eyraud. La situation a dégénéré, de nombreuses dégradations ont été commises et plusieurs personnes ont été interpellées, tandis que le défenseur Alvaro Gonzalez et des membres des forces de l'ordre auraient été touchés. Des scènes de K.O qui n'ont pas tardé à faire réagir la Ligue de Football Professionnel, qui a décidé de reporter la rencontre comptant pour la 22e journée de Ligue 1.

Quelques heures après les incidents qui ont eu lieu à la Commanderie, le directeur général exécutif de la LFP Arnaud Rouger est d'ailleurs venu réagir, pour condamner les agissements d'une frange des supporters olympiens et expliquer la décision du report de Marseille-Rennes, au Canal Football Club. «Je voudrais condamner les incidents qu'on a vu à la Commanderie. Rien ne justifie de telles violences. C'est une première que d'être conduits à reporter un match dans ces conditions. On a été informés très vite par l'Olympique de Marseille, vers 16h15, de la situation et notamment de l'état de sidération et de choc dans lequel était l'ensemble de l'effectif et du staff de l'OM. Face à cette situation, on a immédiatement prévenu le Stade Rennais de la situation et du possible report de la rencontre, a-t-il d'abord relaté, avant de poursuivre.

«On a ensuite recueilli l'ensemble des informations auprès de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône et du service de sécurité de l'Olympique de Marseille et puis à 17h45, après avoir envisagé l'ensemble des hypothèses, on a pris la décision de reporter la rencontre. Ce qui nous paraissait le plus sage dans pareille situation. C'était inenvisageable de maintenir un match dans ces conditions, ni de le remettre à demain, comme le prévoit parfois notre règlement,» a-t-il d'abord expliqué. Alors que de nombreuses voix ont commencé à s'élever pour évoquer un manque d'équité, envers le Stade Rennais, qui a fait le déplacement pour rien, Arnaud Rouger a expliqué que l'OM ne risquait aucune sanction. «Absolument pas. Le match sera reporté, il ne sera évidemment pas perdu sur tapis vert, ce serait un comble. C'est plutôt les fauteurs de troubles qui risquent des sanctions. En tous cas on espère qu'ils seront poursuivis et sanctionnés.»