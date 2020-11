OL-Barça : Memphis Depay ne pense plus au mercato

L’occasion était rêvée. Alors que l’Espagne défiait les Pays-Bas hier soir (1-1), la presse ibérique attendait de pied ferme un certain Memphis Depay. Annoncé au FC Barcelone, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a été interrogé à ce sujet. Et voici ce qu’il a déclaré.

« Qui n’aimerait pas signer au Barça ? C’est un top club et il y en a beaucoup dans le monde. Mais c’est l’un des plus grands. Le mercato est fermé donc je ne me focalise pas dessus. Je me concentre pour devenir meilleur et réaliser des prestations qui me rendront meilleur ». Pour rappel, le président Aulas a fait savoir que son joueur, dont le contrat expire en fin de saison, ne partira pas en Catalogne cet hiver.