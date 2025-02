Le tirage au sort des 8èmes de Ligue des Champions enflamme l’Europe, le Barça relance la piste Greenwood

Personne ne veut tomber contre le PSG !

Toute l’Europe a hâte de savoir ! Mundo Deportivo parle du «tirage au sort de la bombe» qui aura lieu à midi. Pour le journal AS, deux ogres seront à éviter absolument : le Real Madrid et le PSG, «terreur de l’Europe», lâche le journal. La Casa Blanca peut tomber sur l’Atlético de Madrid pour un derby madrilène ou sur le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, comme le relaye Bild. Le club allemand peut aussi tomber sur l’ogre bavarois qu’ils ont accroché dernièrement en championnat. Le PSG de son côté héritera du Barça ou de Liverpool. Le Parisien se demande «quel sera le moins mauvais tirage». Mais il faut aussi se mettre à la place des adversaires qui ne souhaitent pas non plus tomber sur le PSG version Luis Enrique. Sans manquer de respect à Benfica, le Barça et Liverpool croiseront les doigts pour avoir le club portugais en 1/8ème.

Manchester United peut toucher le jackpot

Manchester United se frotte les mains puisque Greenwood pourrait donner «un coup de pouce financier» au club, comme le rapporte le Manchester Evening News. Le tabloïd anglais assure que le FC Barcelone serait intéressé par la signature de l’ancien attaquant de United qui fait désormais les beaux jours de l’Olympique de Marseille. Il figure sur la liste des cibles de Hansi Flick et le club catalan prévoit d’examiner de plus près la situation de Greenwood cet été. Si Marseille vendait Greenwood, United empocherait une somme d’argent conséquente. En effet, les Red Devils auraient inséré une clause de revente de 40 à 50 % dans son contrat marseillais. A suivre.

Mbappé fait mieux que son idole

La presse n’a d’yeux que pour Kylian Mbappé. Le journal AS enchaîne les comparaisons avec Cristiano Ronaldo. Le Français est clairement considéré comme le digne successeur du Portugais. «Vers les 50», écrit le média. Son idole Cristiano Ronaldo a dépassé ce cap des 50 buts à six reprises en neuf ans à Madrid. Kylian Mbappé a marqué 28 buts en 38 matchs, soit une moyenne de 0,74 but par match. À ce rythme-là, et si Madrid atteint toutes les finales, Mbappé est en position d’atteindre les 51 buts. Pour Marca, Mbappé est même déjà meilleur que CR7. Le Portugais avait eu besoin de 31 matchs avant de marquer son premier triplé sous le maillot madrilène en Ligue des Champions, il n’en a fallu que 10 pour le Français. On ne peut que souhaiter la même réussite à Mbappé, mais rappelons que CR7 a passé 9 ans à Madrid avec un ratio positif de 450 buts marqués en 438 matches.