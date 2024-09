PSG-Brest | Streaming : comment regarder le match en direct

C’est déjà en leader du championnat de France de première division que le PSG reçoit le Stade Brestois pour le compte de la 4e journée de Ligue 1 Mc Donald’s ce samedi soir à 21h. Après avoir terrassé l’AS Saint-Etienne sur ses terres, le club breton, qui a terminé 3e de L1, l’an passé, débarque Porte de Saint-Cloud. Avec un recrutement quantitatif effectué dans les derniers instants du mercato estival, le SB29 d’Ajorque, de Lees Melou et de Del Castillo va tenter un coup face au champion de France en titre dans un test grandeur nature pour la bande à Éric Roy avant d’aller défier le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le Bayer Leverkusen.

La suite après cette publicité

Côté parisien, si Kylian Mbappé n’est plus là, Bradley Barcola lui a brillamment succédé, marquant déjà 4 buts en 3 matches. Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Fabian Ruiz, Joao Neves, Vitinha seront là pour faire sauter le verrou brestois. Mais la formation présidée par Nasser Al-Khelaifi ne devrait faire qu’une bouchée de son homologue breton, encore en rodage. De plus, le PSG entend capitaliser sur ses trois victoires en trois matches de championnat, et ainsi préparer au mieux son premier match de Ligue des Champions face à Girona. Surtout, ce sera l’occasion pour Luis Enrique de montrer l’avancée de son travail à la tête de l’équipe.

Regarder le match de foot PSG-Brest en streaming

Pour ce match au parfum de Ligue des Champions, on peut s’attendre à du grand spectacle et à des buts. Et pour le voir en direct, une seule solution, s’abonner à DAZN. Au cas où vous n’avez pas suivi le feuilleton de l’attribution des droits TV, c’est DAZN qui a empoché la mise pour les cinq prochaines années et qui remplace ainsi Prime Vidéo et Canal + qui détenaient les droits l’an passé. Avec 8 matches sur 9 en exclusivité à chaque journée, le 9e étant proposé en différé à partir de minuit le jour même ! Si votre fournisseur d’accès à internet distribue DAZN, aucune inquiétude, vous pourrez vous abonner par ce biais. Sinon, pas de stress, puisque le service est accessible en OTT, via le site et l’application DAZN. Donc il vous suffit de posséder un smartphone, une tablette ou une TV connectée pour regarder légalement PSG-Brest.

La suite après cette publicité

Pour regarder en exclusivité ce choc de Ligue 1, vous n’avez donc qu’à vous abonner à DAZN. Et la plateforme vous propose différentes offres, en fonction des budgets. La plus complète se nomme DAZN Unlimited, et vous offre tous les matches du championnat ainsi que l’ensemble du catalogue de droits (basket, UEFA Women Champions League, boxe, MMA…). Votre abonnement sera actif immédiatement et vous coûtera à partir de 19,99 euros par mois (au lieu de 39,99 € par mois), si vous prenez un engagement sur 1 an. Une offre exceptionnelle et très courte dans le temps qui vous permettra de bénéficier de l’offre de Ligue 1 sans vous ruiner et de regarder les plus beaux matches du championnat.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce PSG vs Brest directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre chez vous pour peu que vous ayez un Wifi haut débit (fibre ou autre) ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace. De quoi profiter de cette affiche de Ligue 1. Pour ne rien rater des rencontres de votre championnat favori, n’hésitez plus et souscrivez à l’offre DAZN à 19,99 € par mois.

La suite après cette publicité

Cliquez ici pour vous inscrire sur DAZN et accéder au match PSG-Brest.