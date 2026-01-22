Laure Boulleau tacle les joueurs de l’OM

L’Olympique de Marseille tombe de haut. Les Phocéens rêvaient d’un exploit contre Liverpool, mais ils sont finalement rentrés chez eux avec une défaite 3-0. Et pour Laure Boulleau, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas donné l’impression de jouer un grand rendez-vous européen.

« Je me dis qu’ils auraient pu faire mieux. Je comprends que Liverpool est au-dessus, même si on juge qu’en ce moment ce n’est pas un grand Liverpool. Je ne trouve pas que Liverpool ait fait le match de l’année. En deuxième mi-temps, il y avait des coups à faire, ils n’ont pas été efficaces. Pour gagner contre Liverpool, il faut quasiment faire son meilleur match de l’année. J’ai le sentiment qu’ils (les Marseillais, ndlr) ne jouaient pas comme s’ils jouaient un grand d’Europe. Ça méritait un emballement », a-t-elle déclaré sur le plateau du Canal Champions Club.