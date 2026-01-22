Menu Rechercher
Commenter 32
Ligue des Champions

Laure Boulleau tacle les joueurs de l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Laure Boulleau @Maxppp
Marseille 0-3 Liverpool

L’Olympique de Marseille tombe de haut. Les Phocéens rêvaient d’un exploit contre Liverpool, mais ils sont finalement rentrés chez eux avec une défaite 3-0. Et pour Laure Boulleau, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas donné l’impression de jouer un grand rendez-vous européen.

La suite après cette publicité

« Je me dis qu’ils auraient pu faire mieux. Je comprends que Liverpool est au-dessus, même si on juge qu’en ce moment ce n’est pas un grand Liverpool. Je ne trouve pas que Liverpool ait fait le match de l’année. En deuxième mi-temps, il y avait des coups à faire, ils n’ont pas été efficaces. Pour gagner contre Liverpool, il faut quasiment faire son meilleur match de l’année. J’ai le sentiment qu’ils (les Marseillais, ndlr) ne jouaient pas comme s’ils jouaient un grand d’Europe. Ça méritait un emballement », a-t-elle déclaré sur le plateau du Canal Champions Club.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (32)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier