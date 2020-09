ASSE : Adil Aouchiche revient sur son choix

La suite après cette publicité

Cet été, Adil Aouchiche a décidé de décliner la proposition du Paris Saint-Germain et de signer professionnel à Saint-Etienne. Un choix qu'il a évoqué au micro de la chaîne Téléfoot. «J'ai fait le choix de venir ici à Saint-Etienne, mais j'aurais pu rester aussi (à Paris). C'est mon choix aujourd'hui. Je pense que c'est le bon et j'espère que ce sera le bon».

Ensuite, il a parlé de son nouveau coach, Claude Puel. «C'est vraiment un amoureux du football. On le ressent quand on parle avec lui. J'ai ressenti directement ce feeling (...) Il me dit que je suis un très bon joueur, ça fait plaisir forcément. Il va beaucoup me faire travailler et progresser. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici. Avec un coach comme ça, on ne peux que progresser.»