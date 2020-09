Yohann Gourcuff ouvre la porte à un retour dans le football

Après avoir quitté le Dijon FCO en janvier 2019 au terme d’une aventure compliquée due à des blessures à répétition, Yohann Gourcuff (34 ans) est aujourd’hui éloigné des terrains. Invité de la radio Aquitaine Radio Live FM hier soir, l’ancien milieu de terrain lyonnais et bordelais notamment, a fait une courte apparition afin d’évoquer l’actualité des Girondins de Bordeaux et bien entendu son avenir dans le football.

S’il a déclaré pour le moment vouloir se concentrer sur sa famille, l’ancien international français a confié qu’il ne fermait pas la porte à un retour dans le monde du ballon rond dans le but d’intégrer un staff, à l’instar de son ancien partenaire bordelais Jaroslav Plasil, étant actuellement l’un des adjoints de Jean-Louis Gasset. «Pourquoi pas dans l’avenir, à voir. On va réfléchir, tranquillement. Pour l’instant, je m’occupe de ma famille et de mes enfants. Pourquoi pas plus tard.» S’il n’a jamais annoncé sa retraite pour le moment, ce discours semble on ne peut plus clair et scelle certainement sa carrière de joueur. Dans l'idée de commencer celle d'entraîneur ? Affaire à suivre.