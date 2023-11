Une ancienne star du Real Madrid avertit Vinicius Junior

Le cas Vinicius Junior fait jaser au Real Madrid. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 11 rencontres, l’ailier brésilien est loin de ses standards habituels des dernières saisons. Décevant, l’ancien de Flamengo a déjà été blessé au début de saison mais agace désormais pour son comportement sur le terrain. Souvent pris pour cible par des insultes racistes odieuses, le joueur de 23 ans n’hésite pas à s’invectiver face aux supporters et joueurs adverses. Il s’insurge également sur plusieurs décisions arbitrales qui ne vont pas dans son sens. Un comportement qui fait couler pas mal d’encre dans la capitale ibérique.

Sur le plateau d’El Chiringuito, Guti, ancienne vedette du Real Madrid, s’est exprimé sur le cas de Vinicius. Pour l’Espagnol, des limites doivent être imposées au prodige brésilien : «Quand tu ne le contrôles pas, quand tu quittes le jeu, quand tu n’es plus aussi décisif pour ton équipe, c’est là que le problème commence et tu dois le savoir, si tu ne le sais pas, on doit te montrer les images. Lorsque vous commencez à ne plus rien contrôler, que cela nuit à votre jeu et à celui de l’équipe, vous avez un problème. Bien sûr, l’entraîneur doit vous le dire. L’entraîneur, les coéquipiers et tout le monde. Si vous faites cela pour obtenir le meilleur de vous-même, comme dans de nombreux matches l’année dernière, c’est très bien, parce que c’est peut-être une façon de vous motiver, mais quand vous ne contrôlez plus, c’est là qu’il faut changer.»