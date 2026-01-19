Maroc : Jérôme Rothen s’en prend violemment à Brahim Diaz

Après sa panenka ratée face au Sénégal, Brahim Diaz a attendu le milieu de l’après-midi pour sortir de son silence et demander pardon au peuple marocain. Cela sera-t-il suffisant à la star du Real Madrid pour reconquérir des coeurs ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais à l’heure où Luis Enrique est monté au créneau pour défendre le numéro 10 des Lions de l’Atlas, Jérôme Rothen ne fait clairement pas partie des défenseurs de Diaz.

« Il peut pleurer tout ce qu’il veut, quand tu décides de tirer un penalty de cette façon-là, à cette minute-là, avec toute la pression, tout ce que ça représente. Tu avais 70 000 Marocains dans le stade et je ne te parle même pas des millions qui regardaient le match. Ça fait 50 ans qu’ils attendaient ça. Tu savais que si tu marquais ce penalty, c’était fini. Tu peux rater un penalty, c’est arrivé à de très grands joueurs, mais de cette façon, c’est scandaleux. Tant pis pour lui, il n’a pas respecté le football. Il a voulu humilier les Sénégalais. (…) Quand tu tires un penalty, une panenka, c’est prémédité. (…) Tu veux les humilier. (…) Tirer le penalty de cette façon, c’est tirer la couverture à lui. La façon de tirer, c’était pour humilier et c’est pour dire « j’ai fait gagner le Maroc ». Ça, ça me dérange », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.